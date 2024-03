Para muchos hinchas de Millonarios, el argentino, ya retirado del fútbol profesional, es uno de los peores futbolistas que ha pasado por la institución bogotana, pues en los meses que vistió la camiseta azul marcó apenas 4 goles.

Es así que Hernán Boyero decidió romper el silencio después de más de 10 años de su paso por el fútbol colombiano para contar por qué fracasó en el ‘Embajador’, teniendo en cuenta que llegó siendo el goleador del fútbol boliviano.

“Llegué con una gran ilusión, pero en lo deportivo el equipo estaba en quiebra, hubo problemas internos que no fueron de lo mejor, teníamos un gran equipo, pero no se podía entrenar, hubo muchos problemas ese semestre, me fui por falta de pago”, dijo Boyero en diálogo con BolaVIP.

De hecho, el argentino fue más allá y explicó que en ese momento Millonarios atravesaba por un gran crisis económica, la cual afectó su rendimiento y estabilidad.

“Me daba pena la situación en la que estaba el club, ni siquiera los equipos chicos estaban así. No entrenábamos porque estábamos de paro, todo eso influyó en que no hiciéramos un buen campeonato“, precisó.

Hernán Boyero y su incomodidad en Millonarios

Boyero, sin filtro alguno, explicó que su estadía en Millonarios le provocó mucha inconformidad, ya que no pudo ver a su familia durante 8 meses, no le pagaban y los resultados no lo acompañaron.

“Duré más de ocho meses sin ver a mi familia, fue todo muy complicado, no rendí como debía por la incomodidad que me hicieron sentir. Me quisieron desalojar del alquiler, yo no veía la hora de irme”, indicó.

Y agregó: “Millonarios era un club grande, lindo y campeón, la gente nos acompañó, a mí me putearon porque no rendí, yo decía que este era mi trampolín, pensé que la iba a romper, pero fue horrible, comí pollo todos los días, un poco más y me salían plumas. Me tocó ir a Millonarios en un mal momento, pero no por un jugador un equipo no anda y ese equipo no caminó nunca”.

