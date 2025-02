En la mañana de este jueves, 27 de febrero, fue la reunión de socios de Millonarios, en la que se iba a dar claridad con respecto a todo lo relacionado con cifras, pagos, deudas, objetivos deportivos y mucho más.

Sin embargo, esta discusión se escaló en un momento cuando un hincha le preguntó a Gustavo Serpa, máximo accionista del club, que si él realmente estaba interesado en ganar porque se le veía poca ambición.

Ante esto, el dirigente se molestó y aseguró que el trabajo de las directivas llega hasta cierto punto, ya que si los jugadores como Castro o Falcao no meten un gol en la última fecha (como lo fue contra Pasto), eso ya se les sale de las manos.

Dicha declaración fue rápidamente viralizada en las redes sociales, por lo que los aficionados se mostraron bastante molestos y al dirigente le tocó salir a aclarar todo y hasta hablar con los futbolistas explicándoles el contexto de por qué dijo lo que dijo.

Qué le dijo Gustavo Serpa a Falcao

En diálogo con Caracol Radio, Serpa explicó “Puse un ejemplo que qué tenía que ver yo con que el resultado no se había dado en el último partido y sigo creyendo en eso, no culpando a nadie, sino refriéndome a que la gestión de los dirigentes llega hasta cierto punto. Armamos una nómina altamente competitiva, pero el fútbol tiene azar, como el palo o el gol anterior ante Nacional, hubiéramos podido liquidarlo y ser campeones. Lo último que estaba haciendo era, ni mucho menos, culpando a Falcao de nada, es una interpretación sesgada y que no corresponde a lo que estaba explicando”.

Además, sobre cómo fue la conversación con el máximo goleador de la Selección Colombia, agregó: “Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar una animadversión y para romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao y le dije, ‘se presentó este escenario, hice un comentario a este respecto, tú sabes cómo es esto y él me dijo ‘no te preocupes’. Le dije, ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos”.

Además, Serpa aseguró que los dirigentes están bastante comprometidos con el club para que se consigan los objetivos, como quedar campeones a nivel nacional y volver a ser protagonistas en el ámbito internacional.

Lo cierto es que pese a que, según Serpa, se malinterpretaron sus palabras, todo indica que los jugadores se mantienen comprometidos con el proyecto para que en junio se consiga la estrella número 17.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, David González está trabajando duro para revertir la situación que se vivió contra el Deportivo Cali y así volver a la senda de la victoria, recordando que el siguiente encuentro será contra el Deportes Tolima el domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

