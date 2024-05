Por: Gol Caracol

Flamengo clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 al atropellar 3-0 al colista Millonarios de Colombia este martes en el emblemático Maracaná de Rio de Janeiro, en el cierre del Grupo E.

El equipo que dirige el exseleccionador brasileño Tite, uno de los favoritos al título, se impuso a un rival que llegó eliminado gracias a un doblete de Pedro (7, 44) y un autogol del defensa costarricense Juan Pablo Vargas (25). Así, Millonarios, que quedó con 3 puntos, se despidió sin triunfos de las competiciones internacionales de 2024.

Ante esa mala campaña, en la misma noche de este martes, en espacios de análisis periodístico como lo de ‘Espn’ se habló de lo hecho por los albiazules en la Libertadores. Y ahí el que tomó la palabra fue el legendario Faustino Asprilla, quien se refirió con sinceridad de lo acontecido con el equipo de Alberto Gamero.

“Cuando yo jugaba la Copa Libertadores la obligación era ir a jugar de igual a igual a todo lado. A un equipo como Millonarios que se ha paseado por todos los estadios del país, que juega bien, que le juega de tú a tú a todos, ahora da tristeza verlo ahora en Copa”, inició diciendo el popular ‘Tino’.

Además de eso, el tulueño también puso el foco en otro tema y que tuvo que ver con el poco sabor de boca que tenía la visita de Millonarios al ‘Fla’. Así apuntó que “hay algo muy importante, que Millonarios fue a jugar el partido con Flamengo ya eliminado, cuando no había opción de nada. ¿Si están eliminados, qué esperaban de Millonarios hoy?”.

Para finalizar, Asprilla comentó que “estaban eliminados hace 15 días, ¿qué quieren?. Estos jugadores de Millonarios no están acostumbrados a jugar Copa Libertadores, eso es nuevo para ellos, para jugar estos partidos uno tiene que tener mente muy fuerte. Gamero dijo algo del número de partidos de Alfonzo (Delvin), pero ahí le está haciendo falta un Perlaza, que se encuentra cerca de salir campeón con el rival de patio en Liga. Si no hubieran dejado ir a Perlaza, hoy Alfonzo no tendría los 30 partidos jugados, sino 15. Un solo lateral para jugar todo el año, es complicado”.

¿Cuándo juega Millonarios?

Ya sin posibilidades de jugar la final de la Liga I del fútbol profesional colombiano, Millonarios recibirá a Junior en El Campín, el próximo domingo 2 de junio. El duelo será a las 5 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en televisión cerrada.

