El equipo capitalino visitó a Bucaramanga en la fecha número 11 de la Liga Femenina y consiguió un empate, resultado que no le favorece al conjunto ‘embajador’ pues completa ocho partidos jugados y tan solo uno ganado. Después del compromiso el director técnico Álvaro Anzola y la defensora Lizeth Aroca asistieron a la rueda de prensa.

Al inicio de la atención a medios la jugadora mencionó que todo el esfuerzo lo dejan en la cancha, pero simplemente no logran un marcador a favor: “Salimos a buscar el resultado independientemente de quien sea el rival, no se nos da, se nos escapan los puntos que consideramos importantes, pero nosotros no hemos perdido la fe y haciendo cuentas nosotros tenemos la posibilidad de seguir adentro de los ocho” recalcó la ‘embajadora’.

Sumado a la declaración de la jugadora, el director técnico añadió que sus dirigidas ponen en práctica lo que entrenan y aparte lo ejecutan en la cancha: “Simplemente el arco se vuelve más pequeño de lo normal, al momento de la toma de decisiones o pica mal o le dan duro al balón y era acomodado”, expresó el entrenador de la escuadra capitalina.

Por otro lado, se tuvo en cuenta el estado anímico de Millonarios: “Tampoco es que estemos del todo felices porque sabemos lo que es esta camiseta y esta institución, por ende, siempre vamos a querer que estemos en los primeros lugares, entre los ocho”, expresó Lizeth Aroca luego de poner en la mesa que el nivel emocional de las jugadoras se ha ido estabilizando porque saben que pertenecen a una institución grande y deben dar la pelea hasta el final.

“Ahorita lo más importante es mantener la tranquilidad, seguir trabajando, tenemos muchas posibilidades todavía de estar dentro de los ocho”, agregó Álvaro Anzola. Aún quedan ocho partidos por disputar y son partidos donde el conjunto ‘embajador’ deberá tener la cabeza fría y lograr que el arco se abra para sumar puntos.

Alejandra Gaona

@Gaonaa_aleja