Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se midieron este jueves 20 de abril en el Estadio El Campín de Bogotá en el marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay Femenina, en el que ambos elencos dividieron honores a dos goles.

A pesar de que en los primeros 15 minutos las ‘Leonas’ administraron el esférico, el cuadro visitante fue efectivo y abrió el marcador a los 16 de juego tras un cobro de Fabiana Vallejos donde buscó el segundo palo en el que Angie Salazar empujó el balón con la pierna derecha sobre la línea final venciendo el arco custodiado por Yessica Velásquez. Asimismo, en el epilogo del primer tiempo el conjunto bogotano igualó las acciones luego de un tiro libre ejecutado por Daniela Garavito donde se presentó una serie de rebotes en el que Paola García fue en la última en tocar la redonda para guardar.

⏱ 45'+1 ¡GOOOOOOOOOOOL! Golazooo de Pao García para igualar el marcador. Santa Fe 1⃣-1⃣ Cali#VamosSantaFe 🇲🇨

En el inicio de la parte complementaria las primeras campeonas de Colombia tomaron ventaja tras una infracción de Angie Salazar sobre Paola García en el área, posteriormente, Liana Salazar anotó desde los once pasos. No obstante, las caleñas no se quedaron atrás e igualaron la serie por medio de Stefanía Perlaza que marcó desde el punto blanco para sellar las emociones del compromiso.

Con este resultado las ‘Cardenales’ son segundas con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y una derrota.

Cuál es el próximo partido de Santa Fe femenino

En la próxima fecha el equipo que dirige el profesor Omar Ramírez se medirá a las “Tiburones” en un encuentro cargado de emociones en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla el día lunes 24 de abril a las 5 de la tarde. El compromiso se podrá ver en las plataformas digitales de la Dimayor.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas