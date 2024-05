Por: Gol Caracol

Este miércoles 8 de mayo, Millonarios igualó 1-1 contra Bolívar por el duelo correspondiente a la cuarta jornada del grupo D, en la Copa Libertadores. Y, minutos más tarde de finalizado el encuentro, varias fueron las voces ‘embajadoras’ que dieron la ‘cara’ y analizaron el presente del equipo en el certamen continental.

Y es que, a pesar de que todavía no están eliminados, los dirigidos por Alberto Gamero ya no dependen de sí mismos y, obligados a sumar los seis puntos que quedan en disputa, deben esperar otros resultados para poder avanzar a los octavos de final.

“Contra ellos (Bolívar) nos faltó mantener el cero y tuvimos otras opciones de gol que no pudimos concretar, en los últimos minutos tuvimos una muy clara con Santiago Giordana que no pudo ser, creo que hubiera sido importantísimo para que nos fuéramos con los tres puntos. Duele porque tuvimos los tres puntos, pero no supimos manejar el arco en cero”, agregó el central ‘embajador’, quien fue el autor del único gol por parte de los capitalinos en el compromiso.

Para finalizar, Andrés Llinás enfatizó en que, de no poder avanzar a las finales de la Copa Libertadores, lo ideal es seguir con ‘vida’ para ir en busca de un cupo en la Copa Sudamericana: “Estamos pensando en torneo internacional, entonces estamos pensando primero en hacer seis puntos de seis que quedan”.

“Nos faltó concretar; nos vamos dolidos”

A las palabras del defensor de Millonarios, se sumaron las del capitán David Macalister Silva, quien también lamentó la igualdad con Bolívar, porque entiende que esos puntos harán falta al final.

“Yo creo que nos faltó concretar, tuvimos una o dos muy claras antes del empate de ellos, ya después de la igualdad ni siquiera hubo partido porque fue muy trabado, muy detenido, no tuvo el ritmo del primer tiempo. Ya hablar después de lo hecho ya para qué, pero evidentemente no tuvo similitud el ritmo del primer tiempo con el del segundo”, dijo Macalister, referente al empate de este miércoles.

Además, analizando lo que fue el gol de los bolivianos, el capitán ‘embajador’ hizo un llamado a pasar la ‘página’ y corregir: “Creo que ya es también virtud del pateador de ellos, se nos pasa, nadie la toca, no sé cómo sería el tema en la revisión , tenemos que seguir adelante; estamos dolidos de verdad porque queríamos estar más cerca de poder avanzar”.

