El artículo continúa abajo

Tras el descubrimiento del cáncer de próstata el argentino se sometería al respectivo tratamiento, sin imaginar que una bacteria complicaría su recuperación, y lo haría conocer el verdadero sufrimiento pues no esperaba que esa infección le costara más que toda la operación.

“Si tienes 40 grados de fiebre, no es normal y tener antibióticos, estar 15 días internado y sales, pero a los tres días vuelves a tener el mismo cuadro, es como estar en un círculo vicioso y no poder salir”, contó.

Y es que la gravedad de la bacteria fue tanta, que su operación del cáncer paso a un segundo plano, y por 3 meses tuvo que estar bajo supervisión médica para que la bacteria no le arrebatara la vida.

“Con la operación estuve muy tranquilo, y cuando fue la bacteria decía: ‘No me puedo morir por una bacteria. No es justo, con todo lo que anduve en la vida y todo lo que me falta, no es justo, cómo me va a matar algo que no puedo ni ver’”, explicó.