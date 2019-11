green

“La verdad cuando vi eso, me sorprendió mucho y me dolió en el alma. No me gustó que me señalara. El fútbol da muchas vueltas y hoy estamos en un lugar no tan bueno, pero estaremos bien”, afirmó este jueves el futbolista ‘cafetero’ en el espacio radial.

Luego, el atacante agregó: “Yo hablé con él [Menezes] personalmente y quedamos bien. Sin embargo, le dije que mi empresario siempre me iba a defender. De igual manera, ahora tengo que entrenarme bien para jugar mejor y escucharé siempre sus palabras antes de entrar al campo de juego”.

Cabe señalar que el entrenador brasileño afirmó esta semana en una entrevista para ESPN que el jugador cordobés “no tenía una trayectoria tan grande e importante antes de llegar a Palmeiras” y que “todavía no es una estrella”.

Frente a estas declaraciones, Juan Pablo Pachón, representante del futbolista, defendió a Borja mediante un comunicado de prensa, en el cual aseguró que el palmarés del atacante es muy rico. Además, invitó al timonel del cuadro paulista a conocer más a su jugador.

En total, Miguel Ángel Borja ha disputado 6 encuentros con el Palmeiras y no ha marcado ningún gol en lo que va del Brasileirao 2019. Además, solo ha jugado dos compromisos como titular.