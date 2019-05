green

Frente a la negativa de la Concacaf de autorizar la presencia de clubes de esa zona en la Copa Libertadores y ante el bajo nivel que tiene la popular ‘Concachampions’, directivos de Estados Unidos y México decidieron poner en marcha un torneo que pueda ser atractivo con los mejores equipos de ambos países.

Es así como surgió la ‘Leagues Cup’, que tendrá a 8 escuadras participantes en su primera edición y que se disputará en Estados Unidos en rondas de cuartos de final, semifinales y final, todas en partido único.

La fase de cuartos se desarrollará así:

Martes 23 de julio:

• LA Galaxy (EE.UU.) vs. Xolos de Tijuana (MEX)

• Houston Dynamo (EE.UU.) vs. América (MEX)

Miércoles 24 de julio:

• Chicago Fire (EE.UU.) vs. Cruz Azul (MEX)

• 24 de julio: Real Salt Lake (EE.UU.) vs. Tigres (MEX)

Las semifinales se llevarán a cabo el 20 de agosto, mientras que el partido por el título se programó para el 18 de septiembre.

Hasta el momento, no se ha definido el premio deportivo ni económico para el campeón, pero se anuncian más equipos participantes para versiones posteriores.

Cuadro de competencia:

2 Ligas. Una batalla continental entre clubes de tres naciones en busca del primer lugar. Cuando la competencia termine, solo uno podrá levantar la Copa.https://t.co/DOx9DhgAP9 pic.twitter.com/IyLbBmfncV — Leagues Cup (@LeaguesCup) May 29, 2019