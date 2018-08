De acuerdo con el medio, Messi “tenía decidido dar un paso al costado casi definitivamente, pero por la relación entre él y el presidente de la AFA no lo hizo”.

Dice TNT Sports que en las últimas horas ‘La Pulga’ habló en las últimas horas con el actual técnico interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, con quien supuestamente acordó que no volverá a ser citado a las próximas convocatorias en este 2018.

En contraste, Infobae no da por sentado aún esto último y señala que el DT quiere contar con Messi para los partidos amistosos ante Guatemala y Colombia, que tendrán en septiembre, y otro choque ante Brasil en octubre.

“La mayoría del mundo AFA creen que el 10 se negará a participar, pero que dejaría la puerta abierta para futuras convocatorias, a diferencia de Lucas Biglia o Javier Mascherano, quienes anunciaron su retiro de manera oficial”, añade el medio, poniéndose a tono con las versiones que descartarían a ‘La Pulga’ para el encuentro del 11 de septiembre en Nueva Jersey ante el combinado ‘cafetero’.

Infobae anticipa en la convocatoria de Argentina para el choque contra el conjunto colombiano estarán los mundialistas Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico, Maximiliano Meza, Cristian Pavón y Franco Armani, mientras que la renovación estaría en los nombres de Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Santiago Ascaciar, Juan Foyt, Ángel Correa y Joaquín Correa.

Respecto a Messi, TNT Sports añade que el próximo año Scaloni volverá a llamar al jugador y este decidirá si vuelve a vestir la camiseta albiceleste o no. “Lo seguro es que, como le pasó en sus comienzos, ya no estará en el centro de la escena en la Selección, si es que vuelve. Y hasta quizás no sea ni capitán”, advierte.