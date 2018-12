De hecho, cuando el periodista Alejandro Fantino le preguntó a Carlos Tévez qué mensaje le daría a River por su título de Copa Libertadores, el ‘Apache’ aseguró que muchas personas esperarían que él descalificara a su rival en público, pero que en esta oportunidad lo correcto era felicitar al equipo de Marcelo Gallardo.

“Seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o que me excuse. Pero no. No. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Yo digo las cosas como son, aunque a la gente le guste o no. Nos ganaron bien dentro de la cancha, como se debe ganar un partido y un campeonato de Libertadores”, afirmó Tévez, citado por Olé.