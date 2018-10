Es por eso que los últimos meses no han sido fáciles para Uribe. Después de Rusia 2018, el jugador colombiano reconoció ante los medios mexicanos que no estaba atravesando un buen presente. Una posible separación de su esposa, quien ya no vive con él en ese país, se perfiló como una de las hipótesis que justificaban su mal rendimiento.

Hace una semana, Mateus pidió patear un penalti con su equipo, para darle la victoria en el último minuto ante Chivas. A él no le correspondía hacerlo, pero convenció al también colombiano Roger Martínez de que lo dejara cobrar. El resultado: Uribe falló el penalti.

Sobre esos dos cobros errados, que tenían una importancia grande para sus equipos, Mateus se pronunció este lunes en su cuenta de Twitter, justo cuando se suma a los trabajos con la Selección Colombia de cara a los amistosos de los próximos días ante Estados Unidos y Costa Rica.

“Me han costado mucho mis errores como para venir ahora a negarlos… Gracias señor por cada prueba que pones en mi vida”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Me han costado mucho mis errores como para venir ahora a negarlos… Gracias señor por cada prueba que pones en mi vida 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/a0usHqbWaI — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) October 8, 2018

La publicación de Uribe recibió una cantidad grande de comentarios con mensajes de ánimo y apoyo incondicional para él.