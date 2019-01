Bedoya, nacido en Estados Unidos, pero de padres colombianos, se pronunció en su cuenta de Twitter luego de conocer la noticia de la desaparición del avión en el que iba Sala.

Alejandro Bedoya, actualmente en el Philadelphia Union y de paso por a selección de EE. UU., estuvo en el Nantes entre 2013 y 2016, año en el que Sala llegó a esa institución.

Emiliano Sala, por su parte, viajaba a Gran Bretaña para unirse a Cardiff FC, el que iba a ser su nuevo club.

Acá, el mensaje de Bedoya:

This is absolutely heartbreaking. Totally shocking and tragic. My prayers go out to my former FC Nantes teammate and all others involved. 🙏 🙏 🙏 🙏 https://t.co/W795PuIcDb

— Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) January 22, 2019