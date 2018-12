Junior igualó 1-1 con Atlético Paranaense en el tiempo reglamentario, Jarlan Barrera erró una pena máxima en el alargue y en la tanda final perdió 4-3.

En la tanda de cobros desde los 12 pasos Gabriel Fuentes y Teófilo Gutiérrez no pudieron mandar el balón al fondo de la red y sentenciaron la suerte de su divisa.

“Celebra curramba. Junior, subcampeón de la Copa Sudamericana 2018”, “al cabo que ni que quería salir campeón” o “no soy el papá de nadie”, fueron algunas de las burlas de los usuarios de las redes.

Además, los penaltis errados por Teófilo y Jarlan también fueron protagonistas.

– El que se come los animales: Zoófilo

– El que se come los muertos: Necrófilo

– El que se come los penaltis: Teófilo

— Miss sunshine ☀️ 🦋 (@milebebe) December 13, 2018