Alfredo Arias, entrenador del Deportivo Independiente Medellín, habló sobre el mal resultado obtenido en su debut, pero no dejó pasar el mal arbitraje y la perdida deliberada de tiempo.

El entrenador uruguayo inició con pie izquierdo su ciclo en Deportivo Independiente Medellín. Una derrota 0-1 en su casa frente a San Lorenzo, en el duelo de ida de los 16avos de la Copa Sudamericana, hizo que Arias arrancara su camino Poderoso con derrota.

En rueda de prensa, el exentrenador de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe aprovechó los micrófonos para hablar sobre lo sucedido en el Atanasio Girardot, y también, expuso su punto de vista sobre el tiempo perdido y el mal arbitraje en el partido de Sudamericana.

Alfredo Arias, no muy contento por lo sucedido en su arranque, manifestó: “Me dijeron que hubo falta en la jugada del penal, y no hay falta… después hay discrepancias que puedo tener cuando un equipo quema tanto tiempo. A veces uno quiere mejorar, pedirle a los jugadores que no simulemos pero es difícil si las reglas no se cumplen”.