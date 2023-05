Luego de vencer 2-1 al Club Nacional por la fecha 4 de la Copa Libertadores, Sebastián Botero, entrenador del cuadro paisa, brindó declaraciones sobre el desempeño de sus dirigidos y, cómo se visualiza en un futuro.

(Lea también: Siguen los líos para el Cali: Mantilla renunció y deberán responderle a Patriotas por el pase)

Deportivo Independiente Medellín le ganó 2-1 a Nacional de Uruguay y se ilusiona con avanzar de ronda en la Libertadores. Sobre el desempeño del partido, Sebastián dijo: “El plan de partido salió como lo habíamos pensado y le pudimos dar la alegría a la gente de sumar 7 puntos para seguir peleando clasificación”.

Sobre el funcionamiento táctico del DIM, expresó: “El equipo se ha mostrado más contundente con un doble 9. Al final no queremos prescindir de un volante y por eso el extremo (Ibargüen) pasaba a jugar de mediapunta para tener a alguien más en la mitad. Han sido cuatro juegos en 15 días, muchos están tocados. Eso nos ha condicionado a la hora de escoger la nómina”.

Por ahora, el estratega del ‘Poderoso’ está logrando sus objetivos: pelear el campeonato local y clasificar a los octavos de final del certamen internacional que está disputando. Y por ende, en el ambiente del equipo antioqueño se está empezando a cuestionar si es necesario un nuevo estratega, o darle continuidad a Botero; este respondió en rueda de prensa.

(Vea también: Tolima se quedará sin su ídolo: se dio a conocer noticia que temía la hinchada)

“Nunca he pensado en quedarme o no. Yo soy un trabajador del club, es el equipo que amo, donde crecí. Simplemente, acudí a ayudar en un momento difícil. David hizo un trabajo extraordinario y agarramos el equipo con posibilidades. Solo queremos ganar y si eventualmente nos quedamos o no, el club está por encima de todos”, concluyó el joven entrenador.