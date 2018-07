En el ‘Marbella Football Center’, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pretende montar un centro de captación de talentos, y una sede para que entrene la selección argentina en todas sus categorías, con “cuatro canchas de fútbol profesional y otras cuatro de fútbol 7, todas con luz artificial, cuatro vestuarios para los futbolistas y tres para los técnicos”, detalla Clarín.

La noticia de la adquisición del predio por parte de los dirigentes indignó al técnico campeón del mundo en 1978, quien expresó:

“Me dieron ganas de agarrar un revólver y matarlos”

“Así y todo el entrenador de la Selección puede armar una Selección europea y todos los que están acá que se jodan, viste”, lamentó Menotti,de acuerdo con la transcripción que hace el diario deportivo Olé.

El ‘flaco’ continuó expresando su malestar: “Los clubes no tienen agua. Había hablado con mi amigo de Rosario, me estaba contando que Central Córdoba está en manos de cuatro mafiosos. Que sé yo que no tiene… destruido en Rosario, Tiro, Argentino…”.

“No, es terrible; esto la verdad que me da vergüenza, me da ganas de irme a la mierda te juro, de irme a vivir a Uruguay”, concluyó Menotti.

Según Clarín, en las categorías juveniles de los clubes europeos se están formando entre 800 y 1.000 futbolistas argentinos, siendo esta la razón de la AFA para apuntarse al predio en Europa, que “es propiedad de los empresarios españoles Enrique Pérez Serichol y Andrés Roldán Conejero”.