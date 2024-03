Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas que vive un gran presente en el fútbol femenino del ‘viejo continente’. La oriunda de Sibaté a punta de grandes actuaciones se ganó su lugar en el Chelsea, que a esta hora enfrenta al Manchester City por la FA WSL Cup, y la ‘cafetera’ dejó su sello con una gran asistencia.

Así fue como al minuto ocho, la exjugadora del Levante aprovechó una de sus virtudes: su velocidad, y buena condición del balón. Mayra vio perfilada por el sector izquierdo a Lauren James y no la ’35’ de las ‘blues’ le dio un gran pase a la inglesa, quien posteriormente definió de pierna derecha al poster diestro de la golera del Manchester City.

James le agradeció a Mayra Ramírez, quien marcó en el partido anterior, por su gran pase y festejó con un gran abrazo de gol.

Vea acá la asistencia de Mayra Ramírez con el Chelsea femenino hoy vs. Manchester City:

LAUREN JAMES FIRST GOAL IN THE CONTICUP THIS SEASON 🔥pic.twitter.com/pFQz8hLZ4Y

— Chelsea women team (@CFC__Women) March 7, 2024