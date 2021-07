Matador ha sido uno de los críticos más fuertes de la Selección Colombia desde que comenzó la Copa América 2021, competencia en la que aún están participando y que se jugarán la continuidad este sábado, frente a Uruguay, aunque con una baja muy importante.

El caricaturista participó de un debate en La W sobre la relevancia que tiene seguirle, o no, a la ‘Tricolor’ en medio de la crisis social en la que aún está Colombia. Su contertulio fue Pascual Gaviria, quien ha manifestado en varias oportunidades su gusto por el fútbol.

Matador ha publicado varios mensajes contra la Selección Colombia en especial y en este caso les dijo que eran “tibios” y “fajardistas” por sus posiciones en el paro nacional, unos calificativos que no le gustaron a Gaviria.

“Eso es ridículo porque estás dividiendo a los jugadores entre fajardistas, uribistas, centro derecha. No jodás. Cada uno juega en su posición, pero no deben asumir posiciones políticas. Además, la que te gusta a vos. Si la Selección Colombia no saca un comunicado con lo que decís entonces es indolente”, le respondió el periodista.

Esa última palabra le gustó al caricaturista, que lo reafirmó “Sí, son indolentes… A mí esa Selección no me representa. En un hecho histórico como el actual se asume una posición o no“.

Ejemplo con James Rodríguez

Iniciando el mes de mayo, varios jugadores de la Selección Colombia se pronunciaron sobre la situación de orden público que sucedía en aquel momento. James Rodríguez fue uno de ellos y hasta dijo que lo estaban amenazando.

Sin embargo, eso no es suficiente para Matador, quien dijo que su voz, a pesar de no tener nada que ver con política, es importante para lo que pasa en el país.

“Supongamos que James Rodríguez salga y le diga a los jóvenes que dejen de bloquear las calles, que vamos a negociar. Le aseguro que muchos atienden el llamado y es un llamado a la paz, ni para un lado ni para el otro. Es un llamado a negocia. ¿Quién hizo eso? Nadie”, dijo Matador.

Pascual Gaviria dijo estar de acuerdo con el llamado al diálogo, pero aseguró que esa no es labor del volante cucuteño ni de ningún jugador porque “él no es el comisionado de paz. Para eso hay instancias y gente que tiene el poder para influir ahí”.

“James es una figura, es un deportista a seguir para millones de jóvenes. Es un referente”, le respondió Matador para continuar en un debate que duró cerca de 25 minutos.