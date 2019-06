green

El primero que aseguró que no continuará fue el volante cartagenero Christian Camilo Marrugo, de 33 años de edad y quien hizo el avisoa en la zona mixta de El Campín: “Mi contrato con Millonarios ya terminó y no me llamaron para renovar”.

El segundo fue el también volante Juan Guillermo ‘Carachito’ Domínguez, vallecaucano de 32 años de edad que declaró que le informaron que no será tenido en cuenta por el entrenador Jorge Luis Pinto para el próximo semestre, según lo destacó Futbolred.

Por su parte, el propio Pinto aseveró en la rueda de prensa posterior a la eliminación que permanecerá en la escuadra azul.

La final de la Liga Águila será disputada por Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla, líderes de los grupos A y B, respectivamente.