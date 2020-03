View this post on Instagram

Varios medios me han pedido la opinión de @marianapajon sobre la situación actual respecto a la #Pandemia generada por el #coronavirus #covid19 y el aplazamiento de los @juegosolimpicos @tokyo2020. Acá les comparto este vídeo donde la #ReinaDelBMX se refiere al tema y envía un mensaje de apoyo y agradecimiento a todas las personas que se esfuerzan a diario para ayudar a que el mundo supere este duro momento.