Pajón habló con Pulzo sobre lo duro que fue para ella afrontar la recuperación de la lesión más complicada de toda su carrera, la más dolorosa y rara en una disciplina como el BMX. Particularmente, la lesión de dejó a Mariana sin poder competir este año fue la misma que sufrió Falcao García antes del Mundial Brasil 2014, situación que le sirvió a la bicicrocista como inspiración.

“Desde que me di cuenta que se había roto el ligamento cruzado anterior, no fue fácil. Lo primero que se me vino a la mente fue Falcao, la misma lesión de él. Pero también el saber que el volvió, que volvió fuerte”, reveló la ‘reina dorada’.

Pajón ya está recuperada y en las próximas semanas volverá a trabajar fuertemente en la bicicleta. En un primer momento entrenará en velódromo y después volverá a las pistas de BMX. La bicampeona olímpica detalló qué elementos de la experiencia de Falcao usó como inspiración durante su recuperación:

“En mi deporte no era muy común esta lesión. No sabíamos mucho del tema, pero sí sabíamos de la recuperación que había tenido él. Empecé a investigar, a ver sus videos (los de Falcao), su perfil, cómo lo llevó, ese positivismo, esas ganas de volver pronto y fue un gran ejemplo”.

Mariana se reunió este jueves con el presidente Iván Duque para pedirle que no le le recorte el presupuesto anual al deporte del país y que apoye lo más que pueda la carrera de ciclismo Colombia Oro y Paz, que se estrenó este año y en 2019 recibirá corredores de primer nivel como Alejandro Valverde y, posiblemente, Christopher Froome.

En video, el relato de Mariana Pajón sobre lo difícil que fue su recuperación y la inspiración que le generó Falcao: