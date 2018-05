Ayer, Venezuela le dio nuevamente su apoyo a Nicolás Maduro. Los venezolanos que no quieren ser invadidos, los venezolanos de bien, lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy Venezuela es libre para siempre. Yo me alegro mucho de que no haya perdido Maduro, porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Brasil, y en todos los países que quieren levantar la cabeza. Y a los que me critican, les agradezco con el alma. Ellos hablan desde su casa y tienen el plato de comida lleno todos los días. Y nosotros estamos peleando en Venezuela para que ese plato se llene. Le mando un saludo al cantante, a la actriz y al ex jugador de fútbol que despertó después de mucho tiempo. Yo no voy a votar al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir. Le mando un abrazo grande a todos los venezolanos!!!

A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on May 21, 2018 at 4:56am PDT