El portugués dejó el puesto de entrenador del equipo inglés “con efecto inmediato”, anunció el club este martes en un breve boletín en su sitio web, que colapsó durante varios minutos.

Los ‘Diablos Rojos’ agradecieron al técnico “por su trabajo durante su etapa en Manchester United” y le desearon éxitos en el futuro.

El último juego dirigido por ‘Mou’ fue el superclásico inglés, enfrentando a Liverpool el domingo en Anfield, donde el equipo de Jurgen Klopp fue muy superior y venció al Manchester United por 3-1.

El club de Old Trafford ocupa la sexta posición de la Liga Premier con 26 puntos, 19 menos que su verdugo del fin de semana.

En la Liga de Campeones, el club terminó en la segunda casilla del grupo H y enfrentará en febrero al Paris Saint Germain por los octavos de final.

We've been drawn against @PSG_inside in the @ChampionsLeague last 16. #UCLdraw

First leg (H): 12/13 or 19/20 February 2019

Second leg (A): 5/6 or 12/13 March 2019 pic.twitter.com/N6cNznn2FK

— Manchester United (@ManUtd) December 17, 2018