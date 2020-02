green

Real Madrid, dirigido por el francés Zinedine Zidane, empezó ganando con tanto de Francisco Alarcón ‘Isco’ en el minuto 60.

Sin embargo, el conjunto de Josep Guardiola le dio la vuelta al marcador con goles del brasileño Gabriel Jesús (78’) y del belga Kevin de Bruyne (83’, de penal).

Pero la mala racha para el Real Madrid no paró ahí, pues su capitán, el zaguero Sergio Ramos, fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 86 por derribar por detrás a Gabriel Jesús cuando este se disponía a entrar al área con balón dominado y quedar solo frente al arquero.

El cuadro blanco no contó con la participación del colombiano James Rodríguez, mediocampista que no fue convocado para el encuentro por Zidane a pesar de no estar lesionado.

La contienda de vuelta será el martes 17 de marzo en suelo británico a partir de las 3:00 p.m., hora colombiana.

En video, el gol del Madrid:



Así remontó el City:



Acá, la roja a Sergio Ramos: