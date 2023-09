Maddy Cusack, una jugadora inglesa destacada del Aston Villa, Birmingham City, Leicester City y Sheffield United, muró repentinamente a la temprana edad de 27 años. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún desconocidas, ha dejado a la comunidad futbolística de Inglaterra de luto.

Su carrera en el Sheffield United la llevó a convertirse en la jugadora con más años de servicio en el equipo actual y logró un hito significativo al ser la primera en alcanzar las 100 apariciones para el club en el Campeonato Femenino.

(Vea también: El brasileño Vinicius Júnior entró en la convocatoria del Real Madrid para el derbi ante el Atlético)

“El Sheffield United Football Club está devastado por informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. Todos nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Maddy en este momento extremadamente difícil”, dijo el club sobre la muerte de Cusack el pasado jueves.

En este momento, la causa de su repentina muerte no ha sido revelada públicamente. “El club y la familia de Maddy agradecerían un periodo de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento”, indicó el Sheffield United.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.

The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 21, 2023