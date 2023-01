Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la llegada de Andrés Felipe Ibargüen al Independiente Medellín. Desde el mes de octubre el jugador sonó para regresar a Nacional, pero al final arribó al rival de patio, algo que no cayó muy bien en los hinchas verdes. La realidad es que las opiniones sobre este caso son divididas. Hay quienes culpan al atacante y hay otros que insisten en que la responsabilidad es de la dirigencia verdolaga.

Y es que como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, la relación entre aficionados y dirigentes no es la mejor. Esto justamente por la falta de refuerzos de calidad y por las malas decisiones que se han tomado al interior del club. La situación ha llegado al punto en el cual hasta los grandes ídolos de la institución se pronuncian en contra de los malos manejos del ‘Rey de Copas’. Uno de estos es Macnelly Torres, quien nunca ha tenido problemas con decir verdades sobre su ex equipo.

En los últimos días, el barranquillero a salido en varios medios, donde ha tocado varios temas, la mayoría sobre la actualidad de Nacional. En diálogo con el periodista Santiago Aristizábal ‘El Mago’ dejo una frase que dejó mucho que pensar, pues se dio en medio de la llegada de un excompañero suyo al ‘Poderoso’.

“Medellín es la camisa que nunca me voy a colocar, el equipo que nunca voy a apoyar, el equipo por el que nunca voy a ir al estadio. Tengo amigos que me invitan, pero yo no voy, que ni lo piensen”.