“Hoy quiero despedirme de toda la hinchada que siempre coreo mi nombre y con cariño me llamo mago”, es uno de los fragmentos que se lee en la publicación de Instagram de Torres, quien en el 2015 volvió a Nacional, tras haber lucido sus colores en los años 2011, 2012 y 2013.

Simultáneamente, el club ‘verdolaga’ ha publicado en Twitter: “A quien no se le queda en la memoria cada pase, cada gambeta y cada gol que nos diste” y finaliza utilizando el #GraciasMago.

La magia no se esfuma, no contigo. A quien no se le queda en la memoria cada pase, cada gambeta y cada gol que nos diste. Gracias infinitas @Macne10 🎩✨ #GraciasMago pic.twitter.com/6WCTow1gEz

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) 7 de julio de 2018