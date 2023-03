Luka Jovic llegó al club ´merengue` en el verano del 2019 junto a Eden Hazard, después de que el equipo pagara más de 60 millones de euros al Eintracht Frankfurt por su traspaso, él había tenido una gran temporada en Alemania que le basto para que el Real Madrid lo fichara.

A pesar de las altas expectativas que se tenía con el jugador serbio, fue una decepción completa, nunca pudo ganarse la titularidad y no era influyente en la plantilla del Real Madrid, anotando tan solo 3 goles en las 3 temporadas que jugó en el club español, convirtiéndose en uno de los peores fichajes de la historia del club.

(Vea también: Linda jugada de Caicedo: la colombiana marcó golazo en entrenamiento del Real Madrid)

En el segundo semestre de la temporada 2020-2021 fue prestado al Eintracht Frankfurt, con la expectativa de que allá pudiera recuperar su nivel para después volver a Madrid, con la esperanza de volver a ser jugador, sin embargo, no logró tener grandes actuaciones en su vuelta a Alemania, donde anotó 4 goles en 18 partidos.

En el verano del 2022 decidió salir del Real Madrid a territorio italiano, la Fiorentina decidió darle la oportunidad de jugar en Italia, con la expectativa de que recupere su mejor nivel, a pesar de que no es una de sus mejores temporadas, ha jugado más partidos y lleva 7 goles en 24 partidos.

El pasado sábado la Fiorentina jugó contra el Milán, equipo que se encuentra disputando el título de la Serie A; esta fue una gran noche para Jovic, ya que anotó un gol el cual sirvió para que su equipo ganara 2-1.

(Vea también: Enojado con Carlo Ancelotti, estrella del Real Madrid saldría directo al Barcelona)

Después de este partido habló con La Repubblica sobre el buen momento que está pasando, además indicando que espera ganar la Copa de Italia y la Conference League.

Sin embargo, también habló de su paso por el Real Madrid, dando unas declaraciones las cuales molestan a los hinchas del club español.

“Todo fue mal desde el principio. Me fui del Eintracht demasiado pronto, tras apenas una temporada al nivel top. Todos los focos estaban sobre mí, y es difícil para un joven de 21 años adaptarse al club más grande del mundo. Tienes la oportunidad de jugar con los mejores, pero también necesitas tiempo: algunos lo consiguen, otros no. Entre lesiones, covid y presiones injustas, fue una experiencia infeliz. Ha sido un honor, pero he pasado página y solo pienso en la Fiorentina”