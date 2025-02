Liverpool quiere aumentar su buena renta de puntos en la actual campaña de la Premier League, pero para ello primero deberá enfrentar y vencer a su rival de este sábado primero de febrero, el Bournemouth, a partir de las 10:00 de la mañana en horario de Colombia.

Para dicho duelo, el equipo de Merseyside saldrá con lo mejor de la plantilla, que incluye al guajiro Luis Díaz.

Después de no haber sido convocado para el juego de Champions contra el PSV por parte de Arne Slot, ‘Luchito’ vuelve a la titularidad y espera mostrar contra las ‘cerezas’ lo mejor de su repertorio futbolístico al servicio de su escuadra.

Our team to take on the Cherries 🙌📋 #BOULIV

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025