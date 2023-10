El referente de la Selección Colombia Luis Díaz, ha sufrido bastante por el secuestro de su padre Luis Alfredo Díaz el pasado 28 de octubre. Son muchos los colombianos que lo han apoyado y en su club no han faltado los consuelos. Pero no solo ellos han estado para ayudarlo mentalmente, referentes de Colombia también han opinado y dado sus comentarios en apoyo al 7 tricolor.

No son fáciles las horas para ‘El guajiro’ luego de que supiera que sus padres habían sido secuestrados en La Guajira. Luis Díaz, referente de la selección Colombia, y que no estuvo presente en el último partido del Liverpool, y no ha podido venir a Colombia por razones de seguridad, ha recibido el apoyo de su equipo y amigos cercanos, dentro de los cuales están diferentes referentes del equipo nacional.

Ya el equipo dirigido por Jürgen Klopp festejó en honor a Díaz, luego de la victoria ante Nottingham Forest. Y el propio entrenador dio unas palabras de apoyo al delantero. Pero también ha habido espacio para que algunos de sus compañeros en selección se sumen a las palabras de apoyo. ¿Quiénes fueron?

Diogo Jota facturó para Liverpool vs. Nottingham Forest y le dedicó su gol a Luis Díaz 🇨🇴. Hermoso gesto.pic.twitter.com/auyY9xI5OG — VarskySports (@VarskySports) October 29, 2023

Referentes de Selección Colombia apoyan a Luis Díaz

Según las autoridades, el padre de ‘Lucho’, se encuentra dentro del país. Ante esta situación la Federación Colombiana de Futbol se ha pronunciado en sus redes sociales:

Pedimos a los captores de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19, que lo liberen ya, sin condiciones. El fútbol es paz. Lucho, estamos contigo. Colombia está contigo.#TodosSomosLucho#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/j0cZ3ZJCcM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 29, 2023

Esto ha dado pie a que diferentes futbolistas que han sido parte del seleccionado dejen sus mensajes de apoyo. Mario Alberto Yepes comentó en una historia de Instagram: “Imposible pensar en fútbol. Estamos contigo Luchito. Pedimos y exigimos la pronta liberación de tu padre sano y salvo“. Mismo medio por el cual se comunicó Camilo Zúñiga, quien dijo: “Si toca no jugar hasta que aparezca el papá de lucho hagámoslo muchachos, por favor”.

Falcao García comentó: “Estamos contigo, Luis”. Y por su parte, James Rodríguez comentó: “Hay cosas mucho más importantes que un partido de fútbol, por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Estamos contigo, Luchito”.

Juan Guillermo Cuadrado compartió la imagen de Diego Jota con la camiseta de Liverpool y mencionó: “Estamos contigo, Luchito. Confiamos en el buen trabajo de las autoridades”.

