De nuevo hubo preocupación en la Selección Colombia con respecto a los convocados para enfrentar la doble fecha de amistosos internacionales frente a España y Rumania, este próximo viernes 22 y martes 26 de marzo.

A pesar de haber salido con cuidadosas molestias en su último partido con Liverpool, Luis Díaz alcanzó a unirse a la concentración de la Selección Colombia en Londres. Sin embargo, la preocupación sobre su llegada a la convocatoria estuvo latente en las últimas horas.

Después de conocerse la desconvocada de los futbolistas Ian Poveda, del Sheffield Wednesday de Inglaterra, y el lateral izquierdo Cristian Borja, del SC Braga de Portugal, el guajiro Luis Díaz pudo ser también la gran ausencia en esta ocasión después de haber salido lesionado en el partido del Liverpool contra el Manchester United en los cuartos de final de la FA Cup, que se jugó este domingo 17 de marzo.

La situación del jugador colombiano fue confirmada por el mismo director técnico del equipo, el alemán Jürgen Klopp, quien en conferencia de prensa posterior al partido reveló que la sustitución de Lucho se debió a que sufrió unas molestias en la ingle.

El partido entre el Manchester y Liverpool terminó empatado durante los 90 minutos, por lo que se fueron a tiempo extra. Lucho fue sustituido al minuto 114 por su compañero Bobby Clark.

