La jornada tuvo 215 kilómetros con altos de tercera y cuarta categoría, meta en una inclinación no puntuable y bonificaciones de 8, 5 y 3 segundos en el penúltimo premio de montaña, sin embargo Nairo Quintana se equivocó y atacó en una subida anterior creyendo que podía bonificar, posteriormente no lo volvió a intentar.

Acá, el ataque de Quintana:

Hombres como Egan Bernal, Rigoberto Urán y el propio Quintana llegaron a medio minuto en el lote de los favoritos, entre los cuales no hubo mayores diferencias.

Otros colombianos en la general:

13. Rigoberto Urán (COL/Education First): a 0:53

41. Nairo Quintana (COL/Movistar): a 1:30

87: Sergio Luis Henao (COL/UAE): a 9:39

En video, así fue la victoria de Alaphilippe:

🎉 @alafpolak1 is the first to cross the finish in Épernay!

Look at that reaction!

🎉 Julian Alaphilippe est le premier à se hisser jusqu’à la ligne d’arrivée à Épernay !

Savourez sa réaction !#TDF2019 pic.twitter.com/MyGrcjBk9R

— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2019