La liga rusa de artes marciales mixtas decidió sancionar de por vida al luchador iraní Ali Heibati luego de agredir a una joven que se encargaba de llevar el cartel del ring dentro del cuadrilátero. En el video se ve cuando el hombre le da una patada en la nalga a la mujer, quien se voltea confundida con la situación.

El hombre no podrá volver a competir en el marco de la liga rusa. La sanción se dio como el tope de lo que son múltiples comportamientos violentos dentro y fuera de las peleas por parte de Heibati, de acuerdo con la liga rusa.

🇷🇺 Russian MMA league HFC disqualified the Iranian fighter Ali Heibati for life for kicking a ring girl and later inciting fights!

The entire salary for the fight will go to the injured girl pic.twitter.com/VVYGmDDFzd

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 21, 2024