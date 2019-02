César Augusto Londoño se refirió al tema en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio en el que inicialmente señaló que el francés Arsene Wenger no es técnico de sus preferencias: “He tenido un par de aproximaciones con él y no me cae bien”.

En ese momento, Óscar Rentería, su compañero de programa, le preguntó por qué hablaba así de Wegner: “¿Acaso no le quiso dar una declaración?”.

“No, eso es lo de menos. Que a uno no le den una entrevista hoy en día, vale huevo… vale huevo”, respondió.

Y acto seguido, contó una anécdota con el exfutbolista francés Michel Patini y lo que tuvo que hacer para obtener una nota con él: “En el Mundial de Francia 98 íbamos en el mismo tren, le pedí una declaración y me dijo que no estaba hablando. Luego saqué mi computador con Internet inalámbrico y se me acercó diciéndome que si se lo prestaba para enviar un correo. Entonces lo chantajeé y le dije que con mucho gusto, pero si me daba una entrevista; y me la dio”.

