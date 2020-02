green

César Augusto Londoño dijo que no comparte que el distribuidor de las entradas adicione diferentes sumas al precio de cada tiquete por concepto de administración.

“La boleta más barata es la de sur, a 70.000 pesos más 8.400 que cobra Tuboleta, o sea: 78.400. Y la más cara es occidental, que cuesta 380.000 pesos más 45.300 de administración de Tuboleta, es decir que queda en 425.300”, explicó inicialmente.

Luego, siguieron sus críticas: “Hay una cosa de Tuboleta que no entiendo y que no me parece justa ni lógica: administrar una boleta de sur es lo mismo que administrar una de occidental”.

“¿Por qué diablos a uno le cobran por la de sur 8.400 pesos y por la de occidental, 45.300? Debería ser un costo fijo y la Superintendencia de Industria y Comercio debería actuar ahí porque no hay derecho”, reclamó.

Posteriormente, señaló que a un hincha que adquiera e de 2 a 4 entradas (el máximo permitido por persona) no le debería ser cobrado el sobreprecio por cada una.

“Si uno compra 4 boletas, la administración de 4 boletas para un mismo cliente es igual, pero si es de occidental le cobran por cada una $45.300, eso me parece un abuso”, concluyó.

El primer partido de la Selección Colombia en la eliminatoria mundialista será el 25 de marzo, en Barranquilla ante Venezuela, duelo para el que operan las tarifas en cuestión.

En audio, las palabras de Londoño (desde el minuto 32:33):