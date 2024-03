Cada vez que Liverpool juega o va a tener acción, el colombiano Luis Díaz noticia por su importancia en el circuito ofensivo del DT Jürgen Klopp. Desde su llegada ha recibido la confianza y se ha convertido en titular fijo para la mayoría de los encuentros de los ‘red’. Este fin de semana, Liverpool se medirá contra el Manchester City, en un juego trascendental por el liderato y el guajiro es tendencia desde ya gracias a un pedido de los aficionados en las redes sociales.

Velocidad, desborde, técnica y definición, son las principales cualidades que le han permitido al nacido en Barracas, que fue titular en el último partido, brillar en uno de los equipos más importantes de Inglaterra y del mundo. Si bien faltan tres días para jugar contra los ‘Citizens’, los hinchas hicieron una curiosa solicitud a ‘Lucho’ en la red social ‘X’.

Los aficionados le pidieron a Díaz Marulanda que jugara y estuviera en modo gol y hasta le pusieron videos de algunas de sus anotaciones en su etapa con el Porto de Portugal. De hecho, hasta le recordaron un gol que le marcó al City en la temporada 2020-21 de la UEFA Champions League.

El juego de este domingo será determinante para marcar el devenir de la loga. Los ‘reds’ son líderes con 63 puntos, mientras que los ‘citizens’ son segundos con 62 unidades. ¡Un partidazo por dónde se le mire! Además, Arsenal también mira de reojo, ya que se ubica tercero con 61 decenas y se medirá contra el Brentford.

Lo cierto es que ‘Lucho’, quien podría salir del equipo, seguramente será titular, aunque también se hace necesario esperar que pasa este jueves cuando el Liverpool visite al Spartak Braga, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Need to run back his ( Luis Diaz ) goal vs City in 20/21 on sunday#Liverpool #LFC #LuisDiaz pic.twitter.com/wsr7lTXRNX

— ¹¹ (@moadnan_lfc) March 6, 2024