Después de ser suplente ante el Manchester City entre semana, James Rodríguez comandará el ataque del Everton frente al Liverpool en su visita a Anfield, por la jornada número 25 de la Premier League.

Rodríguez y Richarlison serán los encargados del juego ofensivo de la escuadra azul, que viene de dos derrotas consecutivas. Además, solo ha sumado 4 puntos en las últimas cinco fechas.

Los dirigidos por Carlos Ancelotti, que no contaran con el defensor Yerry Mina por lesión, buscarán su duodécima victoria en el torneo inglés. Actualmente, los ‘Toffees’ se encuentran en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, con 16 unidades.

El partido entre Liverpool y Everton empezará a las 12:30 de la tarde (hora colombiana) y será transmitido por el canal ESPN, que también lo tendrá habilitado en directo en sus plataformas digitales.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

3️⃣ changes

🔙 DCL and Allan on the bench

COYB! ✊ #LIVEVE pic.twitter.com/SaT7GQZ9Y4

— Everton (@Everton) February 20, 2021