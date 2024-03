Desde Alemania llegó la noticia que tocó un poco el corazón de los hinchas del Liverpool de Luis Díaz. A pesar de que todo parecía predestinado para que Xabi Alonso volviera a Anfield, ahora como entrenador, el exfutbolista español anunció que se quedará en el Bayer Leverkusen.

Ahora, el asunto es quién tomará la difícil tarea de reemplazar a Jurgen Klopp en el banquillo que dejará a final de temporada tras 9 exitosos años en los Reds.

Horas después del anuncio de Xabi Alonso, Sky Sports de Inglaterra perfiló a Roberto de Zerbi (Brigton de Inglaterra) y Rubén Amorim (Sporting de Portugal) como los elegidos por las directivas de Anfield.

Por su parte, el periodista Fabrizio Romano hizo público que “Rubén Amorim sigue siendo el nombre principal en la lista del Liverpool como nuevo entrenador. No es la única opción, pero sí concreta que se está considerando. El ‘red’ es informado de la cláusula de su contrato con el Sporting”.

Ambos entrenadores tienen cláusula de rescisión activa, por lo cual el club de Merseyside deberá pagar para incorporarlos la próxima temporada. Según The Telegraph, Amorim cuesta 12.8 millones de libras esterlinas, alrededor de 15 millones de euros, mientras que la cláusula del italiano está en 10 millones de libras, casi 11,7 millones de euros.

El joven entrenador portugués de 39 años empezó a dirigir en 2019 y desde el primer momento captó la atención de los grandes. Solo unos meses al frente del Braga bastaron para que Sporting se hiciera con sus servicios.

En el club de Lisboa ganó la liga después de 19 años de espera para los hinchas, acompañada de la copa nacional en lo que significó un doblete en su segunda temporada profesional. Ahora, lidera la liga de Portugal con dos encuentros menos en su calendario, pero lo más importante es el estilo ofensivo y rápido que maneja, similar al de Jurgen Klopp.

Roberto de Zerbi ya no necesita presentación en el fútbol inglés. Llevó a un club pequeño como el Brighton a su primera competencia europea y, por su estilo de juego, le pelea cada encuentro mano a mano a los poderosos de la Premier League.

Lejos de una hazaña loca como ganar la Liga, consolidó una idea de juego que ha llevado al Brighton a convertirse en un club que pelea arriba cada temporada, aún siendo el segundo equipo con menor masa salarial de la liga, y vendiendo a sus jugadores por cifras extravagantes, como los 116 millones de euros que recibieron por Moisés Caidedo.

Desde que firmó de Zerbi el 18 de septiembre de 2022, el Brighton es el segundo club con más posesión de balón en la liga, el segundo en pases completados, el segundo en secuencias de más de 10 pases, el quinto en goles convertidos, y el segundo en tiros al arco, según estadísticas de Sky Sports.

Por lo visto, el entrenador con experiencia en Inglaterra tiene bastantes argumentos para llegar al Liverpool, aunque Amorim esté en primer lugar en consideración de los directivos. El anuncio de Xabi Alonso será un gran cambio en el baile entre clubes con el puesto disponible y entrenadores que habrá en verano.

