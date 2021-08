Este martes parece que será el día en el que Lionel Messi firme oficialmente su vinculación con el PSG, pues los medios internacionales dan como un hecho su llegada al equipo de París.

L’equipe y Le Parisien, dos de los más importantes y confiables sobre temas relacionados al deportes en Francia, confirmaron que el delantero argentino aceptó el contrato que le ofrecieron.

L’equipe, da a conocer que esta misma tarde estará llegando Messi a la capital francesa en su avión privado para realizarse los primeros exámenes médicos de rigor.

De hecho, los periodistas e hinchas que estaban afuera de la casa del argentino, en Barcelona -donde vieron a Shakira hace unos días-, grabaron el momento en el que salieron cuatro camionetas de la vivienda y luego las vieron llegar al aeropuerto.

#Messi vient de quitter son domicile de Castelldefels pour l'aéroport de Barcelone, direction Paris, en compagnie de ses proches. #Messi just left his house in Castelldefels to Barcelona airport. Road to Paris. pic.twitter.com/SpCHR2EOul

Le Parisien, por su parte, asegura que la presentación oficial frente a los medios de comunicación será hasta el miércoles y que se hará en el Parque de los Príncipes, el estadio en el que ahora brillará el argentino.

El cinco veces ganador del Balón de Oro viajó con su familia, aunque su padre y representante lo había hecho horas antes para adelantar todos los trámites correspondientes entre su hijo y el club.

Según informó Fabrizio romano, periodista italiano que está muy informado sobre transferencias en el fútbol europeo, el delantero argentino firmó por dos años, con posibilidad de extenderlo uno más.

Por cada temporada, Messi ganará 35 millones de euros netos, una reducción del 50 % de su salario respecto a lo que ganaba en Barcelona.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021