El jugador del Inter Miami ‘Leo Messi’ aseguró este viernes que, “por resultados, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo”, aunque el Manchester City lo es “por juego”, ya que “todo equipo donde esté Pep Guardiola es especial”, al mismo tiempo que evitó pronunciarse sobre si seguirá jugando con Argentina para el próximo Mundial en 2026.

“El mejor equipo es el Madrid, es el último campeón de Champions. Si hablas por resultados, es el Madrid, si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultados, el Madrid”, dijo Messi en una entrevista a Infobae recogida por Europa Press.

Así se pronunció el delantero sobre el conjunto madridista, antes de insistir en que “Argentina es favorita” para la Copa América este verano. “Siempre lo es. Cuando arranca un campeonato, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, va a ser una Copa América muy igualada”, auguró.

El combinado entrenado por Lionel Scaloni llega al torneo como campeón del mundo, un día en el que “cambió todo, pero al mismo tiempo no cambió nada”. “Conseguimos el objetivo y lo que más deseábamos. Pero después la vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Con el Mundial me sentí realizado, conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía y el poder decir eso es muy difícil”, recordó.

“Si bien lo he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, muchas mentira, inventadas, intentaba no darle bola. Los que más sufren son la familia, con impotencia. Creo que era una época en la selección que vendía mucho criticar, ‘matar’. Parecía que querían que a la selección le fuera mal para poder tener un poco más de ‘rating’. Hoy el momento es otro y el periodismo hacia la selección cambió mucho también”, valoró sobre el trato de la prensa a la ‘Albiceleste’.

Finalmente, Messi no pudo confirmar su presencia o no en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos y México. “Depende de cómo me sienta, de cómo esté físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros”, explicó.

“También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa, cada tres días. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no”, zanjó.

