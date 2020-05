El campeonato se reactivará a puerta cerrada con los encuentros atrasados Aston Villa-Sheffield y Manchester City-Arsenal para poner al día el calendario y disputar entre el viernes 19 y el domingo 21 la fecha 30 de la liga, explicó la cadena británica.

El aviso se hace cuando el Reino Unido atraviesa su peor momento en la pandemia del coronavirus, pues se acerca a las 40.000 muertes y a los 270.000 contagios, siendo la región europea más afectada por la enfermedad.

Por otra parte, siguen apareciendo jugadores infectados en los diferentes equipos, lo que pone en riesgo la salud del resto de competidores.

Además, BBC agregó que la final de la Copa de Inglaterra se disputaría el 9 de agosto.

Así lo anunció la BBC:

Aston Villa v Sheffield United Manchester City v Arsenal

The Premier League is back on June 17. 🙌

Full story 👉 https://t.co/5fGvL8KOFl #bbcfootball #EPL pic.twitter.com/JdWYD9CWCp

— BBC Sport (@BBCSport) May 28, 2020