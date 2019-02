“En su momento y durante la competencia se decidirá quién será el líder si él o yo. Si es Chris, pues estaré dispuesto a apoyarlo”, señaló el ciclista zipaquereño en el diálogo con ese medio de comunicación.

Bernal ganó la primera edición de esta carrera, que el año pasado se llamó Colombia Oro y Paz. En esa ocasión superó a Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quienes completaron el podio.

El equipo Sky está realizando su pretemporada en tierras antioqueñas desde el pasado 27 de enero. La escuadra británica decidió instalarse en Colombia para realizar trabajos específicos en la altura pensando en adquirir la carga física necesaria de cara al primer semestre del año.

Sobre el hecho de compartir el liderato del equipo para el Tour Colombia con un múltiple campeón como Froome, Egan añadió: “Froome es un campeón y ellos siempre quieren hacerlo bien. Eso no significa que va a ganar sí o sí, no sé cómo esté, no hemos hablado de cosas técnicas, pero él querrá hacerle el Tour Colombia bien”.

El Tour Colombia se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero en Antioquia y contará con la participación de todas las estrellas del ciclismo nacional, y la presencia especial de Froome y el campeón del mundo Alejandro Valverde.