Independiente Santa Fe ajusta detalles para lo será la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, donde recibirá a Universitario de Perú este jueves a las 9 de la noche en el estadio El Campín, siendo un compromiso clave de cara a la clasificación del ‘León’ a siguiente ronda del torneo continental.

Así las cosas,un resultado diferente a la victoria lo dejaría eliminado, pues se ubica tercero con 4 puntos y una diferencia de -2 goles. Además, tendrá la baja de dos de sus jugadores más importantes.

Entre tanto, en entrevista exclusiva el exdefensor de Santa Fe y campeón en varias ocasiones con el ‘Cardenal’ dejó ver sus sensaciones de lo que será el partido contra Universitario y asimismo, manifestó el deseo de ver a ‘Rufay’ Zapata como entrenador del conjunto bogotano.

“Santa Fe se ha caracterizado por se un equipo de jerarquía, tiene una excelente propuesta ofensiva, sin embargo, en el fútbol no se deben cometer errores y menos en estos torneos como le pasó en el último partido contra Gimnasia. Ahora llega Universitario, con los equipos peruanos Santa Fe ha conseguido buenos resultados de local y este no será la excepción y sé que van revertir la situación para obtener la clasificación”. Agregó.

En 2015, Leivyn Balanta se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Santa Fe siendo uno de los artífices del título junto a Robinson Zapata, esto dijo sobre el ex guardameta quien estará dirigiendo al club por la sanción del técnico interino, Gerardo Bedoya.

“Me da alegría porque él se preparó, cuando estábamos en las concentraciones siempre realizaba trabajos y los orientaba, me alegra su buen momento, ese es el premio al sacrificio y esfuerzo, Dios quiera que dirigiendo su primer partido le vaya bien para que las puertas como director técnico se le abran”.

A modo de cierre, mencionó el timonel que le gustaría ver en Santa Fe donde no ocultó sus deseos que sea un referente de la institución como lo es ‘Rufay’.

“Me gustaría que el nuevo técnico de Santa Fe sea una persona de la casa, ya sea un ex jugador, hay personas que merecen la oportunidad por lo vivido como jugadores, por lo que ahora se están preparando para este reto. Debemos esperar de qué manera planteará el partido ‘Rufay’ y asimismo tendrá tiempo para que logre sacar el equipo adelante, sabemos que a Santa Fe deben llegar entrenadores con objetivos y metas claras, que tengan hambre de ser campeones, a mi concepto Robinson sería la persona indicada, a pesar de que no he visto su dinámica de trabajo, se verá reflejado el día del partido, si el equipo demuestra contundencia con él tienen que darle tiempo”.

Aquí, la entrevista completa con Leyvin Balanta:

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas