We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023!

Hamilton, de 36 años, igualó el año pasado el récord de siete títulos mundiales, ostentado por Michael Schumacher. Ahora cuenta con al menos tres años para convertirse en el piloto más laureado de la historia de su deporte.

Llegado a la F1 en 2007 con McLaren, Hamilton fue campeón del mundo por primera vez con la escudería británica en 2008, cuando contaba con 23 años.

Desde 2013 en Mercedes, elevó los límites en su disciplina con seis títulos mundiales entre 2014 y 2020, sólo batido en 2016 por su antiguo compañero Nico Rosberg. El británico ostenta los récords de victorias en Grandes Premios (98), poles (100) y podios (171).

Lee También

Hamilton vivirá la entrada en vigor en 2022 de una nueva reglamentación y de nuevos monoplazas, presentados como una revolución por la Fórmula 1.

💬 “It is hard to believe it’s been nearly nine years working with this incredible team and I’m excited we’re going to continue our partnership for two more years” – @LewisHamilton

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021