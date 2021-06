En conversación con su rival Pierre Gasly, del equipo AlphaTauri, Vettel dijo que él nunca había orinado en el asiento de su auto, aunque admitió que una vez lo había intentado pero que no le funcionó, recuerda el diario deportivo Marca.

Gasly le preguntó al alemán, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, si sabía qué piloto se orinaba en el carro y, entre risas, Vettel le contestó: “Tú no eres uno de ellos”, recoge Marca.

Acto seguido señaló que sabía que por lo menos la mitad de los pilotos lo hacen, a pesar de que algunos utilizan un pañal especial, mientras Gasly decía: “Asqueroso”.

Vettel says in the post-race PC he stayed in his car under the red flag. “I’m one of the few who doesn’t pee in his car so I could stay in”

Gasly: “You know any who pee in their car?”

Vettel: “Do you not?”

Gasly: “No, disgusting!”

Vettel: “I reckon half the grid”

— Luke Smith (@LukeSmithF1) June 6, 2021