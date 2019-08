Sin embargo, el periodista español Edu Aguirre, que cubre al club blanco para el programa de televisión ‘El Chiringuito’, indicó que la lesión de James no lo alejaría de las canchas por más de 10 días.

“Se había hablado de una posible lesión muscular de James Rodríguez, de un mes, tres semanas. Buenas noticias para el madridismo: James Rodríguez no tiene rotura, tiene un edema, lo que significa que no va a estar un mes de baja. Sí va a estar ocho o diez días. La semana que viene James volverá a los entrenamientos”, manifestó el reportero.

De ser así, el panorama para el ‘10’ de la Selección Colombia no sería tan catastrófico. Ya que en las próximas dos semanas se parará la actividad del fútbol español por la fecha Fifa de selecciones nacionales, James no perderá mucho terreno con los compañeros que disputan con él un lugar en el once titular del Real Madrid.

El volante colombiano tuvo una pretemporada muy buena con el club blanco, tanto así que convenció al técnico Zinedine Zidane de que tenía que tenerlo en cuenta para esta temporada. El estratega francés incluyó a Rodríguez en la formación inicial de su equipo en el partido del pasado sábado, ante el Valladolid, en el que James fue figura en el primero tiempo, pero fue sustituido al minuto 55 por esas molestias en el sóleo.

Por esa lesión, el volante no fue convocado por Carlos Queiroz para los partidos amistosos de la Selección Colombia, contra Brasil y Venezuela, que se jugarán el 6 y 10 de septiembre.