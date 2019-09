green

A pesar de que el equipo español desmintió en varias ocasiones la difícil relación que tenían los pedalistas, el vasco aceptó que fue muy complicado el tema de la jefatura de filas durante la carrera francesa.

“Si tienes un compañero de equipo que tiene el mismo objetivo que tú, es más complicado porque tus demás coequiperos tienen que trabajar para los dos y no solo para uno. Un día puedes sentirte bien y tu compañero de equipo no tan bien. Fue complicado”, aseguró el ciclista ibérico en una entrevista para Cyclingnews.

“En el Tour éramos tres corredores [Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Míkel Landa] con el objetivo de estar en el podio. No fue fácil. No era mi decisión, sino del director. Quizás no gané tanto como esperaba, pero aprendí mucho”, agregó el corredor español para el portal web.

Con respecto a su nuevo equipo, el Bahréin Merida, Landa manifestó que está muy emocionado y que espera tener grandes resultados: “El Tour de Francia es el objetivo. Estoy listo para liderar un equipo. Tengo esa meta y eso es lo que estaba buscando”, sentenció.