Mbappé anunció que dejará el PSG al final de la temporada, lo que ha provocado reacciones mixtas: alegría en algunos y tristeza en otros. A pesar de la especulación, el jugador ha mostrado serenidad en sus declaraciones sobre su futuro. Aunque aún no ha ganado la Champions League, Mbappé ya cuenta con un Mundial en su palmarés, obtenido en 2018.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Kylian Mbappé ya tiene todo firmado con el Real Madrid y será anunciado la próxima semana, después de que el equipo ‘merengue’ celebre su nueva Champions League.

El comunicado del reconocido periodista fue publicado en X, donde afirmó que el francés había tomado su decisión desde febrero: “Kylian Mbappé al Real Madrid, ‘Here We Go’, cada documento ha sido firmado, sellado y completado”.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024