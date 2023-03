Después de casi tres meses en donde el mundo evidenció cómo la Argentina liderada por Lionel Messi ganó la copa del mundo y se coronó en el estadio de Lusail en Doha, Qatar. El delantero francés Randal Kolo Muani, recuerda esa última jugada en donde su tiro a puerta fue interceptado por Emiliano Martínez.

El delantero del Eintracht Frankfurt le concedió una entrevista a ‘L’Equipe’ y revivió el fatídico momento que vivió con su selección, aclarando que había hablado del momento muchas veces y desea poner fin al tema. Dijo también que ese momento marcó y cambió su carrera afirmando que nunca lo olvidará.

Kolo Muani explicó: “Podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido ponerlo en un segundo plano, como todo el mundo, como todos los franceses, pero pasó y estos son los caprichos de la vida. Esta acción me da ganas de trabajar de cara a la portería, estoy trabajando y creo que estoy progresando. Me dará el coraje para seguir adelante y lograrlo la próxima vez. Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar”

El delantero dijo que quería seguir adelante; de igual manera, hacia parte de su trabajo, aclarando que no lo recordaba con tristeza “Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio” aseguró con molestia.

Kolo Muani volvió a hablar del mano a mano con el Dibu Martínez 😅 💬 “Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás” 🎙️ L’Equipe pic.twitter.com/xuUkwJWc5e — Diario Olé (@DiarioOle) March 22, 2023

Sin embargo, hace algunas semanas Kolo Muani reflexionó sobre ese momento y sobre las diversas opciones que poseía cuando se encontraba frente al arco. Dijo que pudo picarla o encontrar a Mbappe que también estaba en un buen ángulo, pero dijo que no lo vio y en el momento, su único objetivo era el arco.

El seleccionado francés ahora se encuentra enfocado en la clasificación de la Euro copa 2024 que se jugará en Alemania, en donde se enfrentan a Países Bajos e Irlanda.

Por: Sara García